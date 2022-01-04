شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن فعل".. إيما واتسون بطلة "هارى بوتر" تدعم الفلسطينيين بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الممثلة العالمية إيما واتسون، إشادات واسعة، قابلتها موجة انتقادات، بعد أن أعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، عبر نشر تدوينة لناشطة تدعى سارة أحمد.

وحسب موقع روسيا اليوم، نشرت إيما واتسون صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة "التضامن فعل"، حيث نقلت تدوينة للناشطة سارة أحمد، قالت فيها: "لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه".

وأكملت "التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة".