وزير الصحة اللبنانى: نبذل كل الجهود لتفادى الإقفال العام بسبب انتشار كورونا

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض إن الحكومة تبذل كل الجهود الممكنة لتفادي الإقفال العام بسبب انتشار كورونا؛ وذلك لأسباب اقتصادية وصحية ونفسية، مؤكدا أنه سيجتمع مع وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء؛ لاتخاذ القرار المناسب حول عودة المدارس.

جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي؛ لبحث التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا.

وأكد الأبيض أن الأعداد اليومية للإصابة بفيروس كورونا تتزايد، وأن هناك قلقا على الوضع العلاجي، معتبرا أن الوضع في المستشفيات حتى الآن لا يزال تحت السيطرة، ولم يزد عدد المرضى فيها وفي العناية المركزة بشكل كبير، مع استمرار العمل تحسبا لزيادة الأعداد.

وأضاف أن اللقاء بحث عدة اجراءات تقوم بها الوزارة، ومنها افتتاح مركز طوارىء ميداني لعلاج حالات كورونا؛ لاستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا، وإجراء تقييم لهم لمعرفة أوضاعهم الصحية، مؤكدا أن رئيس الوزراء سيقوم بافتتاح المركز خلال زيارة ميدانية قريبا.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى وضع المستشفيات ورفع جهوزيتها، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد أسر المستشفيات بنسبة 30% تقريبا حتى الآن، وجاري العمل على رفعها إلى أعداد أكبر في حال تطلب الوضع الوبائي ذلك.