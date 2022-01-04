الجيش اليمنى: مقتل أكثر من 100 عنصر حوثى خلال مواجهات فى شبوة والبيضاء

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش الوطنى اليمنى، مقتل أكثر من 100 عنصر من جماعة الحوثى فى مواجهات مع قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش وغارات التحالف العربى فى محافظتى شبوة والبيضاء.

وقال مصدر عسكري - في تصريحات أوردتها قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الثلاثاء، إن ألوية العمالقة بالجيش اليمني تواصل تقدمها باتجاه بيحان - شبوة، ملحقة خسائر بجماعة الحوثي الإرهابية، وذلك بمشاركة طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن والمدفعية.

وأضاف أن الجيش الوطني قتل عدد من عناصر الحوثي في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب، بعد محاولات تسلل قامت بها جماعة الحوثى إلى مواقع قوات الشرعية.

فيما قامت مدفعية الجيش الوطني وطائرات التحالف بدك المواقع والتحصينات الحوثية، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن - أمس - أن قواته نفّذت 12 عملية استهداف ضد عناصر الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة السابقة، مضيفا أن الاستهدافات دمرت 5 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 97 عنصرا.

