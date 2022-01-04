شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجومين بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد غربى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش العراقي ومسئولون بالتحالف الدولى، اليوم الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.

وبحسب موقع سبوتنيك، فإن منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائراتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار.

وكانت القوات القتالية الأمريكية قد أكملت انسحابها، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، من قاعدة عين الأسد، مؤكدة أنها ستجلي أيضا قواتها من قاعدة الحرير في أربيل خلال أيام.