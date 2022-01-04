شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض الحرارة بالسعودية غائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-

السعودية

قالت إدارة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه يطرا انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير وكذلك الفرصة مهيأة لهطول امطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق (نجران، صحراء الربع الخالي، سكاكا، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية."

كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته.



الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. واوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، و في الخليج العربي يكون الموج مضطرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 12:37 والمد الثاني عند الساعة 03:08 والجزر الأول عند الساعة 20:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:12. و في بحر عمان يكون الموج مضطرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند الساعة 22:59 و الجزر الأول عند الساعة 15:59 والجزر الثاني عند الساعة 04:53. البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، أن الطقس المتوقع اليوم الإثنين، في المملكة سيكون غائم وبارد نسبيا خلال الليل.

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن تتأثر المملكة برياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وقوية السرعة تصل لـ 25 عقدة، مع أمواج عالية، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

الكويت



وفي النهار مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

محذرة من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من 1000م على بعض المناطق .