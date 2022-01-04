شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا والجزائر تؤكدان رغبتهما فى تعزيز التعاون بمجال الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت موريتانيا والجزائر رغبتهما في تعزيز التعاون بمجال الصيد السمكي.



جاء ذلك خلال لقاء وفد برلماني موريتاني يترأسه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المختار ولد خليفة، بوزير الصيد البحري الجزائري هشام سفيان صلواتشي، ضمن زيارة عمل يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر.



وثمن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الموريتاني - في بيان - دعم الجزائر لبلاده.



ونقل البيان عن الوزير الجزائري قوله إن علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ممتازة وستتعزز أكثر لتشمل مجالات أوسع، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أصدر مرسوما أمس الأحد بتدشين خط بحري يربط مدينتي الجزائر ونواكشوط.



واستعرض الوزير الجزائري الخبرة التي تتوفر لدى بلاده في مجال صناعة الأسماك، وبناء زوارق الصيد، مبرزا أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال قطاع الصيد.