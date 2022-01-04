عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واقعة نادرة.. ولادة توأم في عامين مختلفين بأمريكا

الثلاثاء 4 يناير 2022

الخليج 365

في واقعة نادرة، أنجبت أم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية توأماً في عامين مختلفين.‏



ورُزقت فاطمة مادريجال تروجيلو، بطفليها خلال 15 دقيقة فقط تفصل بين عامي 2021 و2022، في مركز نافيداد الطبي في ساليناس بكاليفورنيا، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر المشفى عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه "رحّب بقدوم آيلين يولاندا تروجيلو كأول طفل في المنطقة لعام 2022، بينما وُلد توأمها، الفريدو أنتونيو تروجيلو قبل 15 دقيقة في الساعة 11:45 مساء الجمعة الموافق 31 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وقالت أم الطفلين: "إنه لأمر جنوني بالنسبة لي أن يكونا توأماً ولديهما أعياد ميلاد مختلفة، لقد تفاجأت وسعدت بوصولها في منتصف الليل".

فيما وصفت الدكتورة آنا أبريل أرياس، وهي طبيبة تعمل في المستشفى، هذه الولادة بأنها "واحدة من أكثر الولادات التي لا تنسى في حياتها المهنية".