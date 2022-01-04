شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى يدعو لتحديد موعد جديد للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن جلسة المجلس، خلصت إلى دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتشاور مع الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية لإزالة "القوة القاهرة" وتقديم مقترح لمجلس النواب حول تحديد موعد جديد للانتخابات في أقرب الآجال.



وأوضح بليحق - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن جلسة مجلس النواب التي استأنفت اليوم برئاسة رئيس المجلس المكلف فوزي النويري خصصت للاستماع لرئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات الذين حضروا جلسة اليوم وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل.



وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات أدلوا بإجاباتهم على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.