شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة الجزائرى: تعزيز العلاقات الاقتصادية مع موريتانيا عبر رفع حجم التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، رغبة بلاده في تقوية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع موريتانيا، لاسيما من خلال رفع حجم المبادلات التجارية البينية.

جاء ذلك خلال استقبال زغدار اليوم /الإثنين/ بمقر وزارة الصناعة بالجزائر العاصمة، لوفد برلماني موريتاني يترأسه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المختار ولد خليفة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.



وأوضحت وزارة الصناعة الجزائرية، في بيان، أن توجيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا يندرج في إطار رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين.



كما دعا الوزير الجزائري، مستثمري البلدين إلى تعزيز حجم الاستثمارات لزيادة حجم التجارب والخبرات التي يطمح إليها البلدان، لاسيما في قطاعات الصناعة، الصناعات الغذائية، المناجم، الزراعة والصيد البحري.



وبدوره، أكد رئيس الوفد الموريتاني على إرادة بلاده لدفع عجلة التعاون الاقتصادي مع الجزائر، والاستفادة من تجربتها في المجال الصناعي، حيث أبدى إعجاب وفده بمختلف المنتجات الصناعية التي عاينها خلال زيارته لعدة مؤسسات بمختلف الولايات الجزائرية، والتي يمكن تسويقها في موريتانيا.



ومن جانبهم، أشار أعضاء الوفد الموريتاني إلى وجود الكثير من فرص التعاون المتاحة لم يتم استغلالها، والتي يمكن أن تشكل أرضية للشراكة المثمرة بين البلدين.