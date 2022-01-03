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مجلس الوزراء الكويتى: وقف إقامة المناسبات الاجتماعية مؤقتا بالأماكن المغلقة اعتبارا من الأحد المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز التواصل الاجتماعي الكويتي أن مجلس الوزراء قرر وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتا والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتبارا من يوم /الأحد/ المقبل الموافق 9 يناير الجاري وحتى يوم /الإثنين/ الموافق 28 فبراير المقبل على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه.

 وأشار مركز التواصل عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إلى أن مجلس الوزراء الكويتي قرر إلزام القادمين بفحص PCR سلبي قبل الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس ""، اعتباراً من يوم غد /الثلاثاء/.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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