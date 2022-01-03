شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يناشد المواطنين والمقيمين بالحصول على لقاح كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الرئيس اللبناني ميشال عون، جميع المواطنين والمقيمين في لبنان غير الحاصلين على لقاح كورونا بالتوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية للحصول على اللقاح والتجاوب مع الحملات التي تنظمها وزارة الصحة في مختلف المناطق اللبنانية بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم خلال تلقيه سلسلة من التقارير حول تطور انتشار وباء "كورونا" ومتحوراته بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ، لا سيما في صفوف غير الملقحين.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه من الضروري أخذ اللقاح الذي يوفر حصانة ويحد من درجة الإصابة ومضاعفاتها وفق تقارير الأطباء المختصين.

كان لبنان قد سجل ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته بما في ذلك متحور "أوميكرون" خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وخصوصا في ظل زيادة أعداد الوافدين إلى لبنان على مدار الأيام الماضية.