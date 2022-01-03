شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير في الإصابات.. تسجيل 1746 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الحالات الحرجة إلى 90 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنتوزارةالصحة،اليومالاثنين،تسجيل 1746 إصابةجديدةبفيروسكورونا(كوفيد-19)خلالالـ24ساعةالماضيةفيالمملكة. وأضافت“الصحة”فيبيانهااليوميعنمستجداتكورونا،أنهتمتسجيل 341 حالةتعافيمنكورونا،بينماتمتسجيلحالتي وفاة،وارتفعت الحالاتالحرجةإلى 90 حالة. منحنىإصاباتكوروناخلالأسبوع: الثلاثاء: 602 الأربعاء: 744 الخميس: 752 الجمعة: 819 السبت: 846 الأحد: 1024 اليوم الاثنين: 1746 وكشفتالصحةعنإجماليالوفياتوحالاتالتعافيوإجماليالجرعاتالمعطاةمنخلالإنفوجرافيككالتالي:

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