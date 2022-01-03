الرئيس اللبنانى يشدد على وجوب ملاحقة مطلقى النار باحتفالات بداية العام الجديد

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس اللبنانى ميشال عون، على وجوب قيام الأجهزة الأمنية والقضائية بملاحقة مطلقى النار فى احتفالات بداية العام الميلادى الجديد واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم لتكرار هذه الظاهرة التى تقلق الناس وتلحق أضرارا فى الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال اطلاعه اليوم على التقارير التي وردت من القوى العسكرية والأمنية حول الإجراءات التي اتخذت ليلة رأس السنة، والحوادث المتفرقة التي سجلت في عدد من المناطق اللبنانية.

وأشاد عون بالاستعدادات التي اتخذتها القوى العسكرية والأمنية والدفاع المدني وأفواج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، مما حد من الحوادث التي تحصل في مثل هذه المناسبة.