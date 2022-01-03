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وكالة: الرهانات على إعادة انتخاب ماكرون ترتفع إلى 66%

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت نسبة ترجيح المراهنين لفوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، إلى 66.4% مقابل 65.6% في الأسبوع الماضي.

 

وذكرت وكالة بلومبرغ أنه وفقاً لبيانات منصة التحليل "ويتبيسز" اليوم الإثنين، حلت المرشحة فاليري بيكريس في المركز الثاني، بنسبة ترجيح المراهنين لفوزها 41.2%.

 

وكانت الزيادة الأكبر خلال أسبوع في نسبة ترجيح المراهنات لفرص الفوز من نصيب ماكرون، وهي 0.8%.

 

بينما أشارت المراهنات إلى تراجع فرص إريك زمور في الفوز في الانتخابات 0.4% في الأسبوع نفسه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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