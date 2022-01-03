شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة: الرهانات على إعادة انتخاب ماكرون ترتفع إلى 66% والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت نسبة ترجيح المراهنين لفوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، إلى 66.4% مقابل 65.6% في الأسبوع الماضي.



وذكرت وكالة بلومبرغ أنه وفقاً لبيانات منصة التحليل "ويتبيسز" اليوم الإثنين، حلت المرشحة فاليري بيكريس في المركز الثاني، بنسبة ترجيح المراهنين لفوزها 41.2%.

وكانت الزيادة الأكبر خلال أسبوع في نسبة ترجيح المراهنات لفرص الفوز من نصيب ماكرون، وهي 0.8%.

بينما أشارت المراهنات إلى تراجع فرص إريك زمور في الفوز في الانتخابات 0.4% في الأسبوع نفسه.