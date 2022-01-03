المتحور أوميكرون ينتشر بين الأشخاص فوق 50 عاما في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي، إن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تنتشر بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.



وأكد أن البيانات لا تشير إلى ضرورة فرض قدر أكبر من القيود، وذلك بفضل النسبة المرتفعة لكبار السن الذين تلقوا جرعات تنشيطية من اللقاحات، على حد تعبيره.

وقال الزهاوي لإذاعة (بي.بي.سي): "نشهد زيادة في الإصابات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.. لكن هذه الفئة تلقت في الأغلب جرعات تنشيطية.. 90% من الأشخاص فوق 50 عاما تلقوا جرعات تنشيطية".

وأضاف أن الحكومة ستقيم الوضع في إنجلترا يوم الأربعاء. وتابع: "في الوقت الحالي، لا يوجد في البيانات ما يجعلني أعتقد أننا بحاجة إلى فرض المزيد من القيود".