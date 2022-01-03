- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عالم أوبئة روسي يتنبأ بموعد انتهاء جائحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
أكد عالم الأوبئة عضو أكاديمية العلوم الروسية غينادي أونيشينكو أن جائحة كورونا قد تنتهي في مايو 2022، شريطة الامتثال لمعايير الوقاية الصحية والتطعيم.
وقال: "هناك الكثير من الوقت حتى شهر مايو.. إذا فعلنا الآن ما هو مطلوب، ستنحسر الجائحة بحلول ذلك الوقت".
وأضاف: "اليوم لا يوجد سبب للذعر وفرض الحجر الصحي، حيث تم استحداث لقاحات ضد كورونا".
ووصف أونيشينكو الوباء بأنه "اختبار لنظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم".