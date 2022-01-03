عالم أوبئة روسي يتنبأ بموعد انتهاء جائحة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد عالم الأوبئة عضو أكاديمية العلوم الروسية غينادي أونيشينكو أن جائحة كورونا قد تنتهي في مايو 2022، شريطة الامتثال لمعايير الوقاية الصحية والتطعيم.



وقال: "هناك الكثير من الوقت حتى شهر مايو.. إذا فعلنا الآن ما هو مطلوب، ستنحسر الجائحة بحلول ذلك الوقت".

وأضاف: "اليوم لا يوجد سبب للذعر وفرض الحجر الصحي، حيث تم استحداث لقاحات ضد كورونا".

ووصف أونيشينكو الوباء بأنه "اختبار لنظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم".