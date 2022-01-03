شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية تنفذ خطة فى ولاياتها للتصدي لموجة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفدت وزارة الصحة الموريتانية، عددا من أعضاء ديوان وزير الصحة، ضمن بعثات إلى الولايات الداخلية، للإشراف على تنفيذ خطط للتصدي للموجة الحالية من جائحة كورونا، وفقا لموقع صحرا ميديا الموريتانى.

وحسب ما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، فإن مهام هذه البعثات، تتمثل في الإشراف على تنفيذ خطط للتصدي للجائحة، بالتنسيق مع الإدارة الإقليمية، والعمل على تعزيز قدرات الهيئات الجهوية في مجالات الكشف والرقابة، التحسيس، والتكفل والتلقيح.

وكان وزير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، تحدث في اجتماع استثنائي مع بعض المسؤولين في قطاعه أمس السبت، عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، في ظل انتشار متحور أوميكرون.

وقال الوزير إن نسبة الحالات الموجبة في عدد الفحوص المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا، ارتفعت من 2%، يوم الأحد الماضي، إلى 12% أمس الأول.

وأضاف الوزير أن معدل الإيجابية لدى المسافرين كان يوم الأحد الماضي عند 1%، بينما وصل أمس الأول إلى نسبة 13%، مؤكدا أن البلد يعرف موجة جديدة غير مسبوقة من الوباء.

وسجلت موريتانيا 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 394 إصابة جديدة بالفيروس، مع تسجيل 55 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في موريتانيا منذ ظهورالجائحة إلى 41867 إصابة، من بينها 39230 حالة شفاء و 870 حالة وفاة.

وفى السابق، أعلنت العصبة الموريتانية لكرة القدم (LNF)، إغلاق الملاعب أمام الجماهير، بسبب الوضع الصحي في البلاد، الذي يشهد ارتفاع ملحوظا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.