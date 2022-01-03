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السعودية : ارتفاع بنحو 70% بإصابات فيروس كورونا خلال يوم واحد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السعودية ارتفاعا بنحو 70% في عدد إصابات فيروس كورونا خلال يوم واحد، كما شهدت ارتفاعا بنحو 50% في عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا خلال يوم واحد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وسجلت المملكة العربية السعودية، فى آخر 24 ساعة 1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما الحالات الحرجة ارتفعت إلى 90، وفق وزارة الصحة، وتم تسجيل وفاتين، وتسجيل 341 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 542,754 حالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أعلن أمس الأحد، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد يشهد تسارعاً عالياً في الارتفاع.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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