جرعتان من لقاح سينوفاك وجرعة معززة من فايزر توفر فاعلية أفضل ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أثبتت جرعتان من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا تعقبهما جرعة معززة من لقاح فايزر-بيونتيك أنها فعالة للغاية ضد الفيروس ومنع أعراض المرض والنقل للمستشفى وإلى وحدات الرعاية المركزة في ماليزيا.



وقال المدير العام للصحة الدكتور نور هشام عبد الله إن البيانات الحالية أظهرت أن مزيجاً من لقاح سينوفاك (كورونا فاك) وفايزر (كوميرناتي) وفر حماية لفترة أطول ضد الإصابة بأعراض مرضية خطيرة من كورونا.

ونصح المواطنين المؤهلين لتلقي اللقاح، خاصة أولئك الذين تلقوا لقاح سينوفاك، كلقاح أولي، بتلقي جرعات معززة، نظراً لأن فعالية اللقاح تتراجع بعد أشهر قليلة.

وتابع "أظهرت البيانات أن مزيجاً من سينوفاك وجرعة معززة من لقاح فايزر أفضل كثيراً في الفعالية".

وذكر عبد الله لصحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية الأحد "كانت هناك فوضى في الدخول إلى مستشفياتنا ووحدات الرعاية المركزة. الان المنشآت الصحية أفضل كثيراً".