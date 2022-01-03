شركة أوكيتيل تطلق هاتفها الذكي الجديد للاستخدامات الشاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

أعلنت شركة أوكيتيل Oukitel عن إطلاق هاتفها الذكي WP16 الجديد للاستخدامات الشاقة، وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يزخر ببطارية كبيرة سعة 10600 مللي أمبير ساعة، ويمتاز بمقاومة الظروف البيئية القاسية.



وأشارت الشركة أن هاتفها الذكي الجديد يأتي بأبعاد 8ر174 x 83 x 5ر18 ملم، ولا يتعدى وزنه 380 غرام، ويمتاز بمقاومة الظروف البيئية القاسية وفقاً لفئة الحماية IP68 وIP69K وMIL-STD-810G، وبالتالي فإن الجهاز الجديد يمتاز بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء ويتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 5ر1 متر، بالإضافة إلى تحمل الغمر في الماء لمدة 30 دقيقة وعلى عمق 5ر1 متر.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج ميديا تيك Helio P60 ثماني النوى وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وتعتمد الكاميرا الرئيسية على مستشعر IMX362 بدقة وضوح 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر الأشعة تحت الحمراء IMX350 من سوني بدقة 20 ميغابيسكل، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

وتروّج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال تجهيزه بشاشة قياس 39ر6 بوصة وبدقة 1560 x 720 بيكسل مع حماية من زجاج Corning Gorilla، ويمكن برمجة أحد الأزرار الفردية بوظيفة خاصة، ويدعم الهاتف الذكي الجديد بطاقتي SIM ويزخر ببطارية 10600 مللي أمبير ساعة.

وأعلنت الشركة أنها ستطرحه في الأسواق العالمية بدءاً من 10 يناير (كانون الثاني) الجاري بتكلفة تبلغ 160 دولاراً أمريكياً.