ظاهرة نادرة تزين سماء مصر للمرة الأولى في 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

​زين قوس قزح سماء مصر للمرة الأولى في أول أيام عام 2022 في ظاهرة نادرة ورائعة .



وتصدر ظهور قوس قزح في محافظة سوهاج، محركات البحث على موقع «جوجل» الشهير، بعد أن زينت الظاهرة النادرة سماء مصر.

ورصد مجموعة من أهالي سوهاج، العديد من الصور التي توضح ظهور قوس قزح في ظاهرة نادرة الحدوث، وسط احتفاء المواطنين بها، وفقا لما رواه صالح فاروق، أدمن صفحة «سوهاج» وملتقط الصور قائلاً: «الأمطار استمرت عندنا بداية من الساعة 4 حتى نهاية اليوم» وفق صحيفة الوطن.

الصورة جرى التقاطها قبل لحظات من وقت الغروب، تزامنًا مع سقوط الأمطار، بحسب «صالح»: «الأمطار كانت خفيفة لكنها استمرت لفترات طويلة، لدرجة تسببها في قطع الكهرباء على فترات خلال ذلك اليوم».