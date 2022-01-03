التحالف العربى: عناصر الحوثى تختطف سفينة شحن قبالة الحديدة

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى فى اليمن بقيادة السعودية اليوم الاثنين، عن قيام عناصر الحوثى بعملية اختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن "روابى" قبالة محافظة الحديدة.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركى المالكى -في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية"- إن سفينة الشحن "روابى" التي تعرضت للقرصنة ترفع علم دولة الإمارات، مضيفا أن السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى، وأن عملية القرصنة تعد تهديدًا حقيقيًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في باب المندب.



وأضاف "على العناصر الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية"، مؤكدًا "سنتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها القوة عند الاقتضاء".