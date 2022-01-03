مقتل وإصابة 25 عسكريا سوريا جراء اعتداء إرهابى من قبل تنظيم داعش

القاهرة - سامية سيد - قُتل 5 عسكريين وأصيب 20 آخرون بجروح، جراء تعرض حافلة نقل عسكرية فى البادية السورية لاعتداء صاروخى من قبل تنظيم داعش الإرهابى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله اليوم الاثنين، "إنه في حوالي الساعة السابعة من مساء أمس تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرق المحطة الثالثة في البادية السورية من قبل مجموعة من تنظيم (داعش) الإرهابي وتلت الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم".. مشيرا إلى أن الاعتداء الإرهابي أدى إلى مقتل 5 عسكريين وإصابة 20 آخرين بجروح.



وتتكرر هذه الاعتداءات على حافلات النقل على طريق (دير الزور - تدمر) من قبل مجموعات إرهابية.