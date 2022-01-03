شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام مركبة بمحل تجاري.. وإصابة 3 أشخاص بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير باشر مرور محافظة جدة حادث مركبة، اصطدمت بمحل تجاري على طريق مكة القديم. وأعلن أن الحادث أسفر عنه إصابة قائد المركبة وشخصين داخل المحل. وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بوساطة الجهة المختصة، وجارٍ استكمال الإجراءات الأولية للحادث. صوره ارشيفية اصدام .مركبة بمحل – صوره ارشيفية

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