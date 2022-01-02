شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحث مواطنيها على مغادرة فرنسا وألمانيا بسبب "أوميكرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثّت الكويت، الأحد، مواطنيها على مغادرة فرنسا وألمانيا بسبب الارتفاع "الكبير وغير المسبوق" في أعداد الإصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" والذي قد يؤدي لفرض الإغلاق وحظر الطيران، بحسب بيان لوزارة الخارجية الكويتية على تويتر.

وطالبت الخارجية الكويتية، مواطنيها بتأجيل سفرهم إلى ألمانيا وفرنسا "في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة"، حفاظاً على سلامتهم.

يذكرأن، دعت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة المواطنين الكويتيين إلى الالتزام بدعوة وزارة الخارجية الكويتية بتأجيل سفرهم من الكويت في الوقت الحالي، حاثة المواطنين الموجودين في بريطانيا على المغادرة والعودة للوطن؛ نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في إصابات المتحور الجديد "أوميكرون".