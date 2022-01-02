شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس وزراء ليبيا يباشر عمله من طرابلس منتصف الأسبوع الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء الليبى في مدينة بنغازي، صلاح الغزالي، إن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، سيعود إلى مباشرة عمله من مكتبه في العاصمة طرابلس منتصف الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى.

وأضاف الغزالي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأحد، أن عودة القطراني إلى طرابلس جاءت بعد توسط بعض الأطراف لحل الإشكاليات بين القطراني ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة "من بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبى."

وأوضح الغزالي أن الخلاف بين رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ونائبه حسين القطراني "كان بسبب ما أسماه بعدم العدالة في توزيع الوظائف بين الأقاليم الثلاثة، والبطء في تنفيذ المشاريع وعدم إعطاء صلاحيات لنائبي رئيس مجلس الوزراء."

ونفى الغزالي في تصريحه أن تكون مسألة عدم مباشرة القطراني لمهامه من العاصمة طرابلس انقطاعا عن العمل، مؤكدًا أنه كان يباشر مهام عمله الاعتيادية من ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وتوترت العلاقة بين القطراني والدبيبة منذ أكتوبر 2021، على خلفية مطالبة الأول بإعادة هيكلة ديوان مجلس الوزراء وتحديد اختصاصات نائبي رئيس الحكومة، متهمًا الدبيبة بعدم الالتزام ببنود الاتفاق السياسي وتنفيذ خارطة الطريق.