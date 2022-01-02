شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الموجة الأخيرة من كورونا هى الأعلى فى المملكة منذ تفشى الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة يشهد تسارعا عاليا في الارتفاع.



وقال العبدالعالي - في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا - إن "موجات كوفيد 19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع".



وأضاف أن "المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعا عاليا في الارتفاع في غضون أربعة أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع".



وأشار إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية ودخول العناية الحرجة معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات.



يأتى ذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة داخل المملكة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد 19 لـ1024 إصابة جديدة و298 حالة تعاف وتسجيل حالة وفاة.