الصين.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب غرب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مركز رصد الزلازل في الصين، إنه سجل وقوع هزات أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، في مقاطعة يون نان الواقعة في جنوب غرب البلاد.



وذكر المركز، اليوم في بيانه أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في مدينة ليجيانغ.

وأشار البيان إلى أن مركز الزلزال كان في مقاطعة نينلان ووقعت بؤرته على عمق 10 كلم.

وأعلنت السلطات المحلية، أن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، في المنطقة التي يعيش فيها، وفقا للأرقام الرسمية أكثر من 1.2 مليون نسمة.

ولا يزال مجهولا بعد، هل هناك أضرار مادية نتيجة الزلزال.