شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الدفاع الجوى بالعراق يكشف خطته لمكافحة "المسيرات" وتأمين الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قائد قوات الدفاع الجوي، بالجيش العراقى الفريق ركن معن السعدى، إن أجواء بلاده مؤمنة، وأن تحرك الطائرات الأجنبية، مشروط بموافقة السلطات المعنية، مؤكدا أن مجلس الدفاع صوت على خطة لمعالجة الطائرات المسيرة، مشيرا إلى تقدم ملحوظ فى هذا الاتجاه.

وأكد الفريق الركن معن السعدى فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، سعى العراق لامتلاك منظومة آى أس 500 المتطورة، موضحا أن منظومة كشف رادارى متطورة ستدخل العراق العام الجاري.

وأشار السعدى إلى أن أى خروقات أو تهديد لأجواء العراق، لم تسجل مؤخرا، فيما شدد على أن منظومات معالجة الطائرات المسيرة ستدخل الخدمة، وأضاف قائلا: "أى حركة لأى طائرة فى الأجواء العراقية لا تتم إلا بموافقة السلطات العراقية وحسب الصلاحيات المخول بها من قبل القائد العام للقوات المسلحة العراقية ووزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي"، مشيراً إلى أنه "حتى طيران التحالف الجوى لا يتم إلا بموافقة أصولية".

وعن القدرات المتوفرة أوضح معن السعدى أن العراق يمتلك منظومات anti drone لمعالجة الطائرات المسيرة الصغيرة لكنها محدودة وقليلة، لذلك تسعى الحكومة للحصول على نوعية أفضل لتلك المنظومات لمعالجة كل التهديدات، التى تطال المسؤولين والأماكن الحيوية فى العراق فى بغداد والمحافظات.

ولفت المسؤول العسكرى العراقى إلى أن "الدفاع الجوى وضع خطة وطلب بناء قدرات، والخطة عرضت على مجلس الدفاع وتم استحصال الموافقة والتصويت عليها وهناك عروض من شركات عالمية وتمت المصادقة عليها بعد إجراء زيارات وتجارب ميدانية فى تلك الدول ونجاح تلك التجارب"، مبيناً أنه "بعد استكمال الموافقات سيتم التعاقد عليها".

وأشار إلى أن "الدفاع الجوى عبارة عن سلسلة تبدأ من منظومة الكشف الرادارى وتنتهى بمنظومة الاتصالات والتشويش الالكتروني، كما أن هناك منظومات تصدٍ ومعالجة صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى ومنظومة مدفعية، ونحن نمتلك جزءاً ولكننا بحاجة إلى أكثر لذلك وضعت خطة وتم تقديمها إضافة إلى الدعم الذى قدم لنا من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش".

من خلال الخطة -يتابع قائد الجو العراقي- التى وضعت بعد المصادقة عليها وتأمين المبالغ المطلوبة سيتم التعاقد على جلب منظومات حديثة لإكمال الحلقة فى العراق.

وفيما يتعلق بمهام الدفاع الجوي، مضى معن السعدى قائلا: "نحن مختصون بحماية السماء وليس الأرض، ومن واجبنا أن نؤمن القطعات الأرضية من التهديدات الجوية، وأدواتنا تنطلق من الأرض مع وجود أسراب تصدٍ وهى الطائرات المتصدية بإمرة قيادة الدفاع الجوى التى من عملها قتال الطائرات جواً وهى المرحلة الأولى فى عملية التصدي".

وتابع: "نحن حالياً نعمل على تصنيع طائرات مسيرة فى معمل تصليح الأسلحة والمعدات بقيادة الدفاع الجوي، وعقيدتنا العسكرية هى دفاعية وليست هجومية".