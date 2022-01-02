شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني السابق يخضع لقسطرة ناجحة بالقلب وابنته تتحدث عن صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أسماء محمد عبد العزيز ابنة الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف على ذمة اتهامات بالفساد، أنها التقت والدها عقب عملية القسطرة التى أجريت أمس، وأن صحته أحسن، مردفة أن الطاقم الطبى لم يقصر فى حقه وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.

وقالت بنت عبد العزيز الذى ترأس موريتانيا من 2008 حتى 2019، فى مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، إن الرئيس الموريتانى السابق يشكر كل من تجمعوا أمام المستشفى للتضامن معه، ويدعوهم للعودة إلى منازلهم لأن هذه المرحلة ليست مرحلة تجمع.

وفى السابق أكد مدير المركز الوطنى لأمراض القلب فى نواكشوط الدكتور أحمد اب الولاتي، أن الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز خضع لقسطرة علاجية فى القلب سبقتها قسطرة للتشخيص، تكللت بالنجاح.

وقال - فى بيان اليوم الأحد - أن كل الفحوصات التى خضع لها الرئيس السابق تمت بعد إطلاعه على تفاصيلها وموافقته وإبلاغ أسرته بتفاصيل العلاج ومراحله.

وأضاف الولاتى أن الوعكة الصحية التى تعرض لها ولد عبد العزيز اقتضت بعد المعاينة المتخصصة والفحوص اللازمة إجراء (قسطرة تشخيصية) خضع لها بنجاح وعلى ضوئها قرر الفريق الطبى المعالج ضرورة خضوعه لـ (قسطرة علاجية) عاجلة.

ونقل ولد عبد العزيز ليلة أمس إلى مركز أمراض القلب بالضاحية الشمالية لنواكشوط، وذلك بعد 3 أيام من الحجز فى قاعة الشخصيات المهمة بالمستشفى العسكرى فى نواكشوط.

ونقل عبد العزيز "إلى هذا المركز الاستشفائى من أجل رعاية طارئة" بحسب المحامى محمد الدين ولد أشدو.