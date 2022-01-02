شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى يستمع غدا لإحاطة مفوضية الانتخابات حول سير العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس النواب الليبى المكلف الدعوة لأعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التى ستعقد غد الإثنين، وذلك للاستماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية الدكتور عماد السايح حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال.

كان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد بحث مع المترشّح الرئاسى عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، آخر المستجدّات فى ليبيا، وسبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات فى أقرب وقت.

إلى ذلك، أعلنت لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب الليبي، السبت، لقاءات مرتقبة مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثانى بمقر فرع ديوان مجلس النواب فى مدينة طرابلس، لمناقشة وضع برنامج عمل لها وتحديد الجهات التى سوف تتواصل معها.

وفى السياق ذاته، قالت اللجنة فى إيجاز صحفي، إنها ستباشر لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.

وأوضحت أنها ستلتقى فى المرحلة الأولى مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية وفقًا للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.

على جانب آخر، بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبى يوسف العقوري، السبت، مع سفير اليونان لدى ليبيا إيوانيس ستاماتيكوس، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة تسهيل إجراءات سفر المواطنين وفتح خطوط جوية وملاحية مباشرة بين البلدين.

وأكد العقورى - خلال اللقاء الذى جرى عبر الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - حرص المجلس على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين فى جميع المجالات، لافتا إلى الدور المهم لليونان فى المنطقة.