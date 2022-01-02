شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة خادم الحرمين مع كتاب الله.. حفظه في سن العاشرة ودعم دائم لأهل القرآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اهتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، دائما بالقرآن الكريم، فأتم حفظه وهو في سن العاشرة، ودائما ما كان مهتماً بأهل القرآن وتكريم حفظته.

وقد حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان على حفظ كتاب الله تعالى منذ الصغر، حيث أتم حفظه وهو دون العاشرة من عمره مستمرًا عبر محطات حياته موليًا كتاب الله كل عناية واهتمام سواء بالدرس أو الحفظ أو التلاوة.

وعادة ما يجدد خادم الشريفين فخره واعتزازه بحفظه لكتاب الله، معبرًا دوما عن أهمية القرآن في أكثر من مناسبة وخاصة حفلات تخريج حفظة كتاب الله، مؤكداً أن القرأن الكريم هو نور الله تعالى الذي نحمله في الصدور وهو مفتاح النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

كما اهتم خادم الحرمين دائما بتكريم حفظة كتاب الله، وذلك من خلال مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم، كما يولي أهمية كبرى للقرآن الكريم وأهله، عناية ودعم ورعاية ومباركته الدائمة لبرامج وفعاليات وأنشطة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم.