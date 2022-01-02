شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تيك توك.. التطبيق الأكثر شعبية في العالم خلال 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر تقرير اقتصادي أن تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك كان التطبيق الأكثر شعبية في العالم خلال 2021.



وبحسب تقرير شركة آبتوبيا المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات فإن تطبيق تيك توك احتل المركز الأول في قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا على أجهزة المستخدمين خلال العام الماضي.

وتقوم شركة آبتوبيا بتجميع وتحليل بيانات نشاط المستخدمين على متاجر التطبيقات الإلكترونية لمعرفة المجالات الأسرع نموا والتطبيقات التي تحقق أكبر عدد من مرات التنزيل.

ومن خلال تحليل بيانات متجري آب ستور وجوجل بلاي حددت الشركة أكثر 10 تطبيقات شعبية في الولايات المتحدة والعالم حيث جاء تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية في المركز الأول سواء على مستوى الولايات المتحدة أو على مستوى العالم.

وبحسب قائمة آبتوبيا العالمية احتل تطبيق تيك توك المركز الأول وتم تنزيله 656 مليون مرة خلال العام الماضي.

وجاء في المركز الثاني تطبيق أنستقرام 545 مليون مرة، ثم فيسبوك 416 مليون مرة، وواتساب 395 مليون مرة، وسناب شات 327 مليون مرة.

وعلى مستوى الولايات المتحدة فقط جاء تطبيق تيك توك أيضا في المركز الأول وتم تنزيله 94 مليون مرة، وتلاه أنستقرام 64 مليون مرة.

وكانت شركة أمن المعلومات كلاود فلير قد نشرت تقريرا في الأسبوع الماضي, ذكر أن اسم نطاق تيك توك أصبح الأكثر شعبية في العالم بحلول أواخر العام الماضي ليزيح اسم نطاق جوجل دوت كوم عن القمة.

وكان اسم نطاق "جوجل دوت كوم" قد أنهى العام قبل الماضي باعتباره الأكثر شعبية في العالم، في حين كان اسم نطاق "تيك توك دوت كوم" في المركز السابع.

لكن الأمور تغيرت بشدة خلال العام الماضي حيث قفز اسم نطاق "تيك توك دوت كوم" إلى المركز الأول وأزاح اسم "جوجل دوت كوم" إلى المركز الثاني.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تفجر شعبية تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد ساهم في القفزة الكبيرة التي حققها اسم نطاق تيك توك دوت كوم.

ووصل عدد مستخدمي تيك توك خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى مليار مستخدم نشط شهريا.

وتولّد تيك توك حركة مرور على موقعها أكثر من جميع خدمات جوجل بما في ذلك محرك البحث وخرائط غوغل والترجمة والأخبار والصور، لتكون هذه المرة الأولى التي تصعد فيها شركة بايت دانس إلى قمة هرم شركات الإنترنت الكبرى.

وفي عام 2020 كانت المراكز الثلاثة الكبار محجوزة لجوجل، و"فيسبوك" (Facebook)، و"مايكروسوفت" (Microsoft)، ولم يستطع موقع تيك توك أن يحصل إلا على المركز السابع، ورغم أنه حقق بدءا من 17 فبراير/شباط من العام نفسه تحسنًا كبيرا فإن ذلك كان لفترة قصيرة فقط ولم يحتفظ بمركزه الأول على مدار الأشهر.