حل لغز اختفاء غواصة عسكرية إيطالية ببحر إيجة بعد 8 عقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لم يتخيل عدد من الغواصين اليونانيين أن الغواصة التي اكتشفوها مستقرة في قاع بحر إيجة لها قصة عسكرية تاريخية عمرها 8 عقود.



صحيفة "إكسبريس" البريطانية تحدثت عن أن الغواصة الإيطالية (جانتينا) غادرت جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارا قبل أن تتعرض للإغراق في يوليو/ تموز عام 1941 بطوربيد أطلقته الغواصة البريطانية "إتش إم إس توربي".

وتم العثور على الغواصة جانتينا "جثة هامدة" جنوبي جزيرة ميكونوس اليونانية على عمق 103 أمتار.

وقد تم التعرف على الغواصة باستخدام سجلات مكتب التاريخ البحري لإيطاليا.

وللعثور على الغواصة جرى استخدام مركبة تعمل تحت الماء عن بعد والتي أجرت فحصًا بصريًا مفصلاً للحطام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الخبير البحري اليوناني ثوكتاريدس قوله: "التاريخ البحري أشبه باللغز وهذا الاكتشاف جزء من هذا اللغز.. المواجهة المباشرة بين الغواصات هي حدث نادر".

ودخلت الغواصة الإيطالية (جانتينا) الخدمة العسكرية البحرية في عام 1932 وشاركت في الحرب الأهلية الإسبانية.

لكنها تعرضت للغرق في 5 يونيو/ حزيران 1941 على يد الغواصة البريطانية (توربي) التي أطلقت 6 طوربيدات في وقت واحد عليها.

وتمكن 6 بحارة فقط من النجاة سبحوا إلى جزيرة ميكونوس اليونانية.