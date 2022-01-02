شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. مقتل 6 مسلحين و3 من قوات تعبئة محلية في اشتباك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد مقتل 6 مسلحين وإصابة 5 آخرين، إلى جانب مقتل 3 من قوات التعبئة المحلية في اشتباك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.



ونقلت وكالة (إرنا) عن العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني أنه "بعد اشتباكات بين مقاتلي المقر مع المسلحين خلال الأيام الأخيرة، استطاع المقر أمس السبت، خلال عمليات استخباراتية دقيقة، تحديد مخبأ ووكر عدد من المسلحين في منطقة كورين بمحافظة سيستان وبلوشستان".

وأضاف البيان أن اشتباكاً عنيفاً وقع، وقُتل خلاله 6 من المسلحين وجرح 5 آخرون، فيما قتل 3 من المقاتلين المحليين. تجدر الإشارة إلى أن سيستان وبلوشستان متاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان.