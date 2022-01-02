فرنسا تقلص مدة عزل المصابين بكورونا إلى 7 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، إن فترة العزل لمن تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكورونا ستنخفض من 10 إلى 7 أيام.



وحذت السلطات الفرنسية حذو دول أخرى مثل الولايات المتحدة التي قلصت فترة العزل لمنع حدوث تعطل في مجال الصناعة بسبب نقص العمالة.

وقال فيران لصحيفة لو جورنال دو ديمانش: "يمكن رفع مدة العزل بعد خمسة أيام في حال جاءت نتائج الاختبارات سلبية. وسيتعين على من لم يتم تطعيمهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام مع إمكانية الخروج من العزل بعد سبعة أيام بموجب نفس الشروط".

وأضاف أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى بحيث إنه لا يمكن إيقافها ما لم يتم إعادة فرض "إغلاق صارم".

وأصبحت فرنسا سادس بلد في العالم يسجل أكثر من 10 ملايين إصابة بكوفيد-19 منذبدء الجائحة، وذلك بحسب بيانات رسمية نشرت السبت.