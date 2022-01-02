اعتماد هاتف نوكيا الجديد.. بمواصفات فائقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت تقارير عن مواصفات هاتف نوكيا الجديد، وذلك بعد أن اعتمدته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC).



وذكر موقع "nokiamob" أن هاتف نوكيا الجديد يعتبر من الهواتف الرائدة حيث يأتي بعدد من المواصفات الفائقة، من بينها على سبيل المثال وجود كاميرا رئيسية بدقة فائقة تبلغ 50 ميغا بيكسل.

وحصل هاتف نوكيا الجديد على كود برقم Nokia TA-1404، إلا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن اسم الهاتف رسميا.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED، بحجم 6.9 بوصة، وبدقة عرض+ FHD، وحماية من نوع Gorilla Glass، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار، ومستشعر بصمة.

ويمتاز هاتف نوكيا الجديد ببطارية بقوة 4900 ملي أمبير/الساعة، كما أنها مزودة بخاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، وكذلك فإن الهاتف مزود بالاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك GPS وNFC، كما يحتوي على منفذ سماعة الرأس ومنفذ للشحن من نوع USB-C.

يذكر أن الهاتف سيأتي بإصدارات مختلفة من حيث ذاكرة وصول عشوائي، حيث يأتي بسعة 3 و4 و6 غيغا بايت رام، وخيارات تخزين داخلية سعة 64 و128 غيغا بايت، مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G.