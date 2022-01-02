البحرين تجيز استخدام دواء باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين "السبت" على الاستخدام الطارئ لدواء "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك للحالات القائمة من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.



وذكرت وكالة الانباء البحرينية"بنا" أن القرار يأتي بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة "فايزر"، الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة.

وذكرت الهيئة أنه بناءً على الموافقة الصادرة، بدأت وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن المتوقع وصول الدواء في شهر يناير الجاري.

يذكر أن دواء "باكسلوفيد" أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات القائمة للفيروس، وهو مصنوع من مزيج من نوعين من الأدوية المضادة للفيروسات هما (PF-07321332 و Ritonavir) والتي تم تصميمها لمنع فيروس كورونا من التكاثر في الجسم، وبالتالي مساعدة الحالات القائمة على التغلب على العدوى.