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"الصحة الإماراتية" تقدم 36 ألفا و384 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، تقديم 36 ألفا و384 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22 مليونا و679 ألفا و877 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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