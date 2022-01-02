شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلى يقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة متأخرة يوم السبت سلسلة من الغارات على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونشر مغردون على "تويتر" مقاطع فيديو وثقت القصف العنيف الذي طال المدينة.

وقال نشطاء إن الجيش الإسرائيلي استهدف خانيونس بأكثر من 10 غارات.

وأفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن سلاح الجو قصف موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت "القناة 13" العبرية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.