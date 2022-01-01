شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة: تعليق الدراسة بمجمع القفيل شطر الطالبات بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جامعة الباحة، أنه سيتم تعليق الدراسة بمجمع القفيل الأكاديمي شطر الطالبات، ليوم غد الأحد، بسبب الاشتباه في إصابة إحدى الطالبات بكورونا.
وقالت الجامعة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نظرًا لظهور بوادر اشتباه إصابة إحدى الطالبات بفايروس كورونا كوفيد 19 بمجمع القفيل الأكاديمي (شطر الطالبات)، التابع لكلية العلوم الآداب بالمخواة يوم الخميس الماضي (26 /5/ 1443هـ) .
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الباحة: تعليق الدراسة بمجمع القفيل شطر الطالبات بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.