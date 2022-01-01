حطّاب باكستاني يثير موجة غضب في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أغضب حطّاب باكستاني الجنسية، ويقيم في السعودية، عددًا كبيرًا من مواطني المملكة بعد أن تورط بجمع كميات كبيرة من الحطب في مخالفة للقوانين البيئية المحلية التي تستهدف الحفاظ على الغطاء النباتي في البلاد.



وبدأت القصة عندما ألقت قوات أمنية خاصة بحماية البيئة، القبض على الحطّاب، حيث نشرت وسائل إعلام محلية، بينها قناة ”الإخبارية“ الحكومية، مقطع فيديو لكميات كبيرة من الحطب المخزن خلال حديثها عن إجراءات توقيف ذلك الحطاب.