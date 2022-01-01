شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 وإصابة 6 آخرين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب بمحافظة البصرة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 5 مدنيين مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات حربية فى صحراء محافظة البصرة جنوبى العراق، وقال مصدر أمنى عراقى، بحسب شبكة "سبوتنيك" الروسية، إن "خمسة مواطنين قتلوا وأصيب ستة آخرون بسبب انفجار لغم من مخلفات حربية أثناء سفر لمجموعة من المواطنين في الصحراء بمحافظة البصرة"، لافتا إلى أن "بعض المصابين فى حالة حرجة".

وتمثل الألغام التي خلفتها حروب العراق ضمن التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في ظل زيادة متصاعدة في أعداد الضحايا.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد أعلنت فى أغسطس 2021 مقتل وإصابة 76 طفلا عراقيا بمخلفات الحروب منذ بداية العام.

وتعد الصراعات المتتالية التي كان العراق طرفا فيها بدءا من الحرب العراقية الإيرانية في مطلع ثمانينات القرن الماضى وحتى هزيمة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) عام 2017، هى سبب وجود هذه المخلفات التي يدفع ثمنها الأبرياء من أبناء العراق.