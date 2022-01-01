شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين: تفويج أكثر من 40 مليون معتمر ومصلٍّ وطائف بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت رئاسة شؤون الحرمين أنه تم تفويج أكثر من 40 مليون معتمر ومصلٍّ وطائف منذ بداية عودة العمرة والصلاة في المسجد الحرام. ونشرت شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم السبت: “إحصائية العمرة والصلاة في المسجد الحرام منذ عودة الصلاة والعمرة”. وتشمل الإحصائية التي نشرتها شؤون الحرمين من بداية تاريخ 17/2/1442هـ وحتى تاريخ 27/5/1443هـ.

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