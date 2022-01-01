تسلا تستدعي 55 ألف سيارة في الصين (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قررت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، استدعاء حوالي 55 ألف سيارة في الصين بسبب عيوب فنية يمكن أن تجعل السيارة أقل أماناً.



وبحسب بيان نشرته هيئة السلامة المرورية الصينية عبر الإنترنت، ستستدعي تسلا 22 ألف سيارة من طراز موديل إس و35 ألف سيارة من طراز موديل 3.

وتتعلق المشكلات الفنية بكاميرات الرؤية الخلفية والتي يمكن أن تتوقف عن نقل الصور إلى شاشة العرض أمام السائق.

وكانت تسلا قد أعلنت أمس الخميس قرار استدعاء أكثر من 475 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بما يعادل إجمالي مبيعاتها حول العالم خلال العام الماضي ككل، بسبب مشكلات فنية تؤدي إلى زيادة احتمالات وقوع حوادث.

وتشمل العملية استدعاء كل السيارات من موديل 3 التي تمت صناعتها خلال الفترة من 2017 إلى 2020، وهو ما يصل إلى 356309 سيارات.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية أن كابل الكاميرا قد يتلف نتيجة فتح وغلق باب صندوق السيارة الخلفي، وهو ما يمنع ظهور الصورة على شاشة العرض أمام السائق.

كما قررت تسلا استدعاء ما يصل إلى حوالي 119 ألف سيارة من موديل إس التي تم تجميعها اعتباراً من 2014، بسبب خلل في قفل الغطاء الأمامي للسيارة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فتحه على غير المتوقع، وقالت تسلا إنها ستقوم بإصلاح الخللين مجاناً.

وكانت تسلا قد أصلحت في وقت سابق من العام الحالي تطبيق الكمبيوتر في أكثر من 285 ألف سيارة في الصين، وأغلب هذه السيارات تم تسليمها خلال السنوات الأخيرة لعلاج مشكلات تتعلق بأمن السيارة بحسب السلطات الرقابية الصينية.