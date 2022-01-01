شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الألماني: نرغب في استغلال رئاستنا لمجموعة السبع لدعم تعافي الاقتصاد من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم السبت، إن ألمانيا ترغب في استغلال رئاستها لمجموعة السبع؛ لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأشار ليندنر - في تصريح نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية - إلى أن ألمانيا تولت رئاسة مجموعة السبع لعام 2022، مضيفا أن المجموعة تدافع عن الحرية والديمقراطية والتقدم.



وتابع: "يجب علينا تجاوز الجائحة وقيادة التعافي الاقتصادي العالمي"، داعيا إلى تعزيز جهود تحسين الحماية العالمية من ظاهرة تغير المناخ.