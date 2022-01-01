شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى: نأمل أن تتوحد الإرادات من أجل تعافى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، "بالأمل والإيمان نستقبل عاما جديدا نتمناه مليئا بالصحة والخير والعافية لجميع اللبنانيين، وكلنا أمل بأن تتوحد كل الإرادات لنتعاون في ورشة النهوض بلبنان مما يمر به من صعوبات ومشكلات، وبإذنه تعالى ستزول المحنة ويتعافى وطننا ويستعيد اللبنانيون حياتهم الطبيعية. كل عام وأنتم بخير".وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

ومن جهة أخرى، أكدت نجاة رشدى المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية أن مساعى الأمم المتحدة فى لبنان خلال العام الجديد تركز على تعافى لبنان المستدام مع اعتماد عقد اجتماعى جديد، وشددت رشدى، فى تصريحات لها اليوم، على أن الأمم المتحدة تركز أيضا على الالتزام بدعم مسار الإصلاحات والتعافى، ووجهت رشدى التهنئة للبنانيين بمناسبة العام الجديد، متمنية تألق لبنان من جديد بقوة شعبه.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، التقى نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان نجاة رشدى على رأس وفد من مكتب المنسقية، حيث جرى عرض للأوضاع العامة فى لبنان والبرامج التى تضطلع بها المنظمة الأممية فيه، وفق بيان صحفى للحكومة اللبنانية.

واجتمع ميقاتى مع وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تناول البحث البرنامج المشترك بين لبنان والبنك من أجل دعم الإصلاحات المتعلقة بسياسة التعافي الاقتصادى للبنان، كما التقى ميقاتى مع سفير كوبا لدى لبنان ألكسندر موراجا، وسفير لبنان لدى سلطنة عُمان ألبير سماحة.