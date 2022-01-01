شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لجماعة الحوثي في صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، محاولة تسلل لجماعة الحوثي على مواقع الجيش بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل قامت بها عناصر من جماعة الحوثي على مواقع "رأس شجع" بمديرية الصفراء"، مضيفا أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات كانت تحاول الوصول إلى تلك المواقع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجماعة وفرار من تبقى منهم .