إعطاء 112 ألف جرعة لقاح ضد كورونا ليلة رأس السنة بألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى 112 ألف شخص في ألمانيا ليلة رأس السنة جرعة لقاح مضاد لكورونا، لترتفع بذلك نسبة المطعمين في البلاد إلى 2ر71% من إجمالي السكان، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض اليوم السبت.



وذكر المعهد أن نسبة من تلقوا جرعة تعزيزية ضد كورونا بلغت حتى الآن 7ر38% من إجمالي السكان، بينما بلغت نسبة من لم يتلقوا التطعيم 8ر25%، ما يعادل 5ر21 مليون شخص، من بينهم نحو 4 ملايين طفل أقل من 4 أعوام، وهي فئة عمرية لم يصرح لها بعد بتلقي التطعيم.

وتسلمت ألمانيا إجمالاً حتى الآن 3ر164 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، وشكل لقاح "بيونتيك/فايزر" المعروف تجاريا باسم "كوميرناتي" 72% منها. وتم السماح بتداول هذا اللقاح في الاتحاد الأوروبي في 21 ديسمبر(كانون الأول) عام .2020

ولاحقا حصلت لقاحات من تطوير شركات "موديرنا" و"آسترازنيكيا" و"جونسون أند جونسون"، وأخيراً "نوفافاكس"، على تصريحات بالتداول في 20 ديسمبر(كانون الأول) عام .2021