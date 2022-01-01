مسبار صيني يلتقط صورا جديدة للقطب الشمالي للمريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، السبت، 4 صور جديدة للمريخ، تم التقاطها بواسطة مسبار Tianwen 1.



ويعمل المسبار على كوكب الأحمر منذ فبراير/ شباط 2021، جنبًا إلى جنب مع مركبة "تشهورونج" الصينية.

وتعد الصور، وفقًا لصحيفة "تشاينا ديلي"، أول صورة ملونة كاملة لمركبة مدارية تحلق حول الكوكب الأحمر، وهي تظهر الغطاء القطبي الشمالي للمريخ، وسهل المريخ.

واستغرق نقل الصور الملتقطة بكاميرا على مسافة 3.5 مليون كيلومتر من الأرض أقل من 20 دقيقة.

وتم إطلاق المسبار الروبوتي Tianwen 1، في يوليو/ تموز 2020 من المحطة الفضائية "فنتسان" في مقاطعة هاينان، وهو يحمل اسم شاعر صيني قديم، وقد قطع المسبار إجمالي 475 مليون كيلومتر. وتتمثل مهمته الرئيسية في العمل كمكرر عند نقل المعلومات من عربة جوالة صينية.

وعملت المركبة الفضائية "تشهورونج" على كوكب المريخ بارتفاع 1.85 متر ووزن 240 كيلوجراما، وسجلت حتى صباح السبت الماضي، 224 يومًا على أرض المريخ، أي أكثر بكثير من فترة الثلاثة أشهر المقدرة لعملها. وقد سارت المركبة أكثر من 1400 متر على سطح المريخ.